L’ex pornodiva Milly D’Abbraccio è stata ospite dell’ultima puntata di “Belve” e ha parlato della storica lite avuta con la cantante Anna Tatangelo. Ecco le sue parole.

Milly D’Abbraccio a Belve: “Come attrice ero più preparata di Moana Pozzi”

Nell’ultima puntata di “Belve“ ospite di Francesca Fagnani c’era l’ex pornodiva Milly D’Abbraccio, considerata come la regina dei film a luci rosse.

Milly ha rivelato che, secondo lei, se avesse fatto oggi la pornodiva avrebbe raggiunto un successo planetario grazie al web. Ecco cosa ha detto su Moana Pozzi: “Moana è stata accusata troppe volte in vita e decantata troppe volte da morta. E’ inutile santificarla dopo, dovevano apprezzarla di più in vita. Dopo la morte di Moana io sono stata l’ultima pornodiva. Come attrice ero più preparata io, ma Moana era molto tosta e viveva per il lavoro. Io vivevo anche per la mia vita privata.”

Milly D’Abbraccio rivela la verità sulla storica lite con Anna Tatangelo

Nel corso dell’intervista, Milly D’Abbraccio è tornata a parlare della storica lite avuta con Anna Tatangelo alle selezioni di X Factor nel 2010. Nelle mente di tutto la frase della cantante: “quando la persona è niente, l’offesa è zero.” Ecco le parole dell’ex pornodiva alla Fagnani: “mi dissero di assistere al provino ma non era previsto che sarei dovuta entrare in scena. Anna Tatangelo mi rispose proprio terra a terra. Penso che lei fosse la più incompetente, la più ragazzina. Gli altri personaggi mi avevano dato ragione. Poi la mia artista vinse un premio, Anna Tatangelo forse si è sentita ferita perché aveva davanti una che sapeva cantare bene.”