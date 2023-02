Minacce di morte al ministro Carlo Nordio: il sostegno di Giorgia Meloni

Per Cospito.

Contro Nordio. Nelle ultime ore è stato minacciato di morte il ministro della Giustizia Carlo Nordio ed è stata imbrattata la sede della Rappresentanza italiana presso l’Ue a Bruxelles con scritte inneggianti all’anarchico. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Le diverse versioni sulla salute di Cospito

L’avvocato Flavio Rossi Albertini, legale di Alfredo Cospito, ha sollevato l’allarme sulle condizioni di salute dell’anarchico: «Rimette tutto quello che prende, sono molto preoccupato perché le sue condizioni stanno peggiorando.

[…] Dopo un digiuno così lungo quello che assume non riesce a trattenerlo» ha dichiarato in collegamento audio, intervenendo al presidio degli anarchici davanti al Comune di Milano. Tuttavia, da ambienti giudiziari arrivano notizie diverse, secondo cui il quadro generale di Alfredo Cospito non sarebbe in peggioramento: «I valori si stanno stabilizzando e c’è anche l’ipotesi, da valutare, che possa tornare in carcere».

Meloni solidale con il ministro Nordio

Un messaggio di solidarietà a Nordio e al personale della sede arriva dal presidente Giorgia Meloni: «Lo Stato è al loro fianco e non arretra» scrive su Twitter. Nel frattempo, nella capitale, sono in programma per domani almeno tre manifestazioni per sostenere la causa dell’anarchico: è stata per questo aumentata la sicurezza attorno a obiettivi e luoghi sensibili per domani sera, quando gli anarchici dovrebbero incontrarsi in tre luoghi diversi della città per protestare contro la detenzione di Cospito al 41-bis e l’ergastolo ostativo.