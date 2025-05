Un evento atteso si trasforma in caos

Il fan meet di Zeudi Di Palma, previsto per il prossimo 11 giugno al Teatro Olimpico di Roma, è stato sospeso a causa di gravi minacce rivolte alla celebrità e tentativi di boicottaggio. La notizia è stata comunicata dal team di De Hierro Music Entertainment, l’agenzia cilena che rappresenta l’ex gieffina.

In un comunicato stampa, il team ha espresso il proprio sconforto per la situazione, definendola inaccettabile in un periodo storico in cui il rispetto e la sicurezza dovrebbero prevalere.

Le minacce sui social media

Secondo quanto riportato, le intimidazioni sarebbero arrivate attraverso i social media, dove alcuni haters avrebbero iniziato a minacciare non solo Zeudi, ma anche l’organizzazione dell’evento e il teatro stesso. La situazione ha costretto il team a prendere la difficile decisione di posticipare l’evento, programmato ora per settembre 2025. I biglietti già acquistati rimarranno validi, ma chi non potrà partecipare avrà la possibilità di richiedere un rimborso.

Il supporto della community

In un momento così delicato, il team ha voluto rassicurare i fan, invitandoli a continuare a sostenere Zeudi. “Siamo profondamente colpiti da questa situazione e vogliamo che tutti sappiano che il rispetto e la cortesia sono valori fondamentali per la nostra community”, hanno dichiarato. La nuova data del fan meet è stata accolta con entusiasmo dai fan, che si sono mobilitati per dimostrare il loro affetto e supporto. La vicenda ha sollevato interrogativi su come la cultura del web possa influenzare la vita delle persone pubbliche, portando a episodi di bullismo e intimidazione che non dovrebbero essere tollerati.