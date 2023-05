La leva non sarà più solo un ricordo. Potrebbe arrivare presto un provvedimento da parte del governo sul ripristino del servizio militare. Gli esponenti dell’esecutivo – per prima la premier Giorgia Meloni – precisano che si tratterebbe di una leva volontaria.

Un tema caro al centrodestra

In occasione dell’adunata nazionale degli alpini a Udine, Giorgia Meloni affronta il tema, caro al centrodestra: «Sicuramente è un tema che si può affrontare come ipotesi volontaria, alternativa al servizio civile» ha affermato la presidente del Cdm. Confermano il suo pensiero le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo il quale si potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di una mini-naja di quaranta giorni, sempre su base volontaria.

Crediti extra per i concorsi pubblici

L’obiettivo principe sarebbe quello di inserire, se pur temporaneamente, i giovani all’interno delle forze armate. La mini-naja potrebbe inoltre valere come crediti aggiuntivi per i concorsi pubblici.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani parla invece di una piccola leva o di un servizio civile obbligatorio: un’idea per lui in grado di avvicinare i giovani alle istituzioni. Ancora diversa l’idea del vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, che parla di un progetto di legge della Lega per il servizio militare o civile universale riservato ai giovani fino ai 26 anni: un servizio che potrebbe essere esercitato «sia attraverso una formazione militare di base e specialistica sia attraverso un’esperienza nell’ambito della Protezione civile e del soccorso pubblico», il tutto garantendo il mantenimento del posto di lavoro e riconoscendo il servizio svolto ai fini del lavoro o dello studio.