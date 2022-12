Mini naja volontaria: cos'è, significato, requisiti, età

Durante il suo discorso durante la celebrazione degli Alpini di Milano, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha dichiarato la volontà di ripristinare il servizio militare attraverso una leva volontaria di circa quaranta giorni di durata.

Mini naja volontaria, in cosa consiste?

Si tratta per ora di un disegno di legge, atto a recuperare un progetto già esistente ma di fatto non attivo: la cosidetta «mini naja», una sorta di leva militare su base facoltativa per andare incontro alle richieste arrivate dalle forze dell’ordine. Quaranta giorni nelle forze armate per chi vuole e decide di farlo. «Chiunque vuole può partecipare alla vita militare, nel corpo deli alpini o negli altri corpi, per quaranta giorni per avere un addestramento».

Agevolazioni e incentivi, come funziona?

Per incentivare la partecipazione a quello che è a tutti gli effetti un percorso di formazione sperimentale, ci saranno dei meccanismi di premi accompagnati da incentivi di vario tipo, dai punti nell’istruzione per qualsiasi tipo di maturità o nell’ambito degli esami universitari ai punteggi aggiuntivi all’interno dei concorsi pubblici. Chi può accedervi? Tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni.

Vediamo di seguito nel dettaglio le caratteristiche della mini naja: corsi di studio in modalità e-learning, permanenza presso le strutture delle Forze armate, forme di apprendimento pratico, conoscenza delle principali minacce alla sicurezza interna e internazionale, conoscenza della cyber security. Il tutto verrà regolarmente riconosciuto in un attestato finale che certifichi l’esito positivo del percorso formativo svolto.