Un grave episodio di violenza ha scosso la zona di Minneapolis, dove un uomo travestito con un giubbotto antiproiettile ha sparato contro due politici. L’attacco, che ha causato morti e feriti, ha subito fatto scattare una massiccia caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine, in cerca del responsabile di questo atto sconcertante.

Le autorità stanno indagando sulle motivazioni e la dinamica di quanto accaduto, mentre la comunità rimane in stato di allerta.

Minneapolis, spara a due politici travestito da poliziotto

Questa mattina, alle 5.30 ora locale, il dipartimento di polizia di Brooklyn Park ha diramato un avviso di emergenza a seguito di numerose sparatorie. Il governatore Tim Walz ha dichiarato che l’attacco sarebbe stato intenzionale.

Sono deceduti la deputata democratica del Minnesota Melissa Hortman e suo marito Mark, entrambi colpiti da un uomo che si è presentato come un agente di polizia. Nello stesso attacco sono rimasti feriti anche il senatore John Hoffman e sua moglie. A Minneapolis è scattata la caccia all’autore: le autorità invitano la popolazione a restare in casa per precauzione.

Hoffman, esponente del Partito Democratico, è stato eletto per la prima volta nel 2012. Gestisce la Hoffman Strategic Advisors, una società di consulenza, e in passato ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del consiglio scolastico di Anoka Hennepin, il più grande distretto scolastico del Minnesota. È sposato e ha una figlia. Hortman, anch’essa democratica, era la leader del gruppo alla Camera dei rappresentanti statale e ha ricoperto la carica di presidente della stessa. È entrata in carica nel 2004, è avvocato, sposata e madre di due figli. Entrambi rappresentano collegi elettorali situati a nord di Minneapolis.

Minneapolis, spara a due politici travestito da poliziotto: caccia all’uomo in corso

Secondo quanto riportato dalla Cnn, gli agenti sono alla ricerca di un uomo bianco che indossava un giubbotto antiproiettile. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha descritto l’episodio come un tragico atto di violenza politica e un omicidio motivato da ragioni politiche. Ha inoltre confermato che Hoffman è appena uscito dalla sala operatoria e che le sue condizioni risultano stabili.