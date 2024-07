Uno di loro era un giovane pugile, lo scorso ottobre si era imposto come campione italiano Under 22 nella sua categoria

Quattro giovani sono morti dopo un incidente stradale nel territorio di Mirabella Eclano avvenuto sabato notte: le vittime sono quattro amici di 19 e 21 anni.

Mirabella Eclano, chi sono i giovani che hanno perso la vita nell’incidente stradale

Le vittime sono Francesco Di Chiara, 21enne di Frigento, che era alla guida della Mercedes Amg: aveva una passione per le moto da cross. Il 21enne condivideva questa passione con Roy Anthony Ciampa, anche lui 21enne, amante dei motori e promessa del calcio. Sui suoi social, l’impegno per il rispetto delle regole stradali e anche il dolore per la perdita di un amico, avvenuta proprio in un tragico incidente. Roy era stato il più giovane Presidente di un club ufficiale della Ducati “Motolito Doc Grottaminarda“. Tra le vittime c’è anche Mattia Ciminera, 21enne di Sturno, che era inseparabile dal suo cane.

La quarta vittima era un giovane campione di pugilato

Tra i quattro ragazzi c’è anche il 19enne Bilal Boussadra: giovane pugile che, lo scorso ottobre, era riuscito ad imporsi come campione italiano Under 22 nella sua categoria, Youth 6,35. Bilal era nato in Italia da genitori marocchini, viveva a Mirabella Eclano ed aveva frequentato il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo. Nonostante fosse nato in Italia, il 19enne era diventato cittadino italiano al compimento dei suoi 18 anni: a nove anni fu dichiarato campione italiano ma, nei fatti, italiano non lo era.

