Ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, Mirko Brunetti ha ammesso che per Perla Vatiero sarebbe disposto a rifiutare il trono di Uomini e Donne. I due, appena finirà il GF, avranno modo di confrontarsi lontano dalle telecamere.

Mirko Brunetti: ecco cosa è disposto a fare per Perla

Mirko Brunetti, ospite di Casa Chi, ha finalmente ammesso di essere ancora preso dall’ex fidanzata Perla Vatiero. L’ex gieffino sta aspettando che finisca il GF, ma si è già detto disposto ad un grande passo per lei. Di cosa si tratta? Del trono di Uomini e Donne, a cui rinuncerebbe per tornare ad essere il suo fidanzato.

La confessione di Mirko Brunetti

Brunetti ha dichiarato:

“Rinuncerei a Uomini e Donne per Perla. Non lo farei. Quando uscirà affronteremo determinati discorsi senza telecamere, così parliamo più serenamente. Anche perché i tempi non coincidono tra l’ultima puntata del GF e il trono. A prescindere da Perla, non so se accetterei anche se è un programma che mi piace”.

Come al solito, Mirko ha cercato di essere vago, ma l’interesse per Perla sembra chiaro.

Mirko Brunetti in suite al GF con Perla?

Mirko potrebbe tornare al GF come ospite? Magari, potrebbe approfittarne per parlare con Perla. Brunetti, però, non è molto convinto: