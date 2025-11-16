Giallo a Istanbul, dove una madre e i suoi due figli sono morti per sospetto avvelenamento, mentre il padre è in gravi condizioni. Ecco cosa è successo.

Una famiglia turco-tedesca si trovava in vacanza a Istanbul. I quattro membri della famiglia, madre, padre e due figli, hanno cominciato a sentirsi male in hotel, dopo che avevano consumato alcuni piatti di street food in una zona molto frequentata del quartiere di Ortakoy.

Trasportati d’urgenza in ospedale, i due figli, di 3 e 6 anni, sono morti il giorno dopo del ricovero, mentre la madre è deceduta due giorni dopo, secondo quanto comunicato dal ministero della Giustizia. Il padre invece è attualmente ricoverato in gravissime condizioni.

L’hotel dove la famiglia alloggiava a Istanbul è stato subito evacuato, al fine di consentire agli investigatori di eseguire le indagini e fare verifiche su ogni possibile fonte di contaminazione. Tutti gli ospiti sono stati trasferiti in altre strutture ma, altri due turisti, sono stati ricoverati in ospedale dopo essersi sentiti male. Le loro condizioni non sarebbero però gravi. Secondo quando si legge sul quotidiano Hurryet, gli investigatori hanno scoperto che una stanza al piano terra dell’hotel era stata recentemente sottoposta a un intervento di disinfestazione con l’uso di pesticidi. Ora si indaga se l’intossicazione possa essere stata proprio frutto di una esposizione accidentale alle sostanze usate nella suddetta stanza. In relazione a quanto accaduto, sono state arrestate già 7 persone, tra cui un dipendente dell’hotel e due addetti alla disinfestazione.