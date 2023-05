Mistero sul ruolo del principe Harry all'incoronazione di Carlo III: non avrà incarichi

A voler chiamare mistero forse i tabloid britannici hanno voluto giocare di malignità, perché di fatto mistero non sarebbe: è quello sul ruolo del principe Harry all’incoronazione di Carlo III ed il realtà lui semplicemente non avrà incarichi e non avrà un ruolo, non almeno finora. I media del Regno Unito spiegano che invece è stato reso noto quello di William che giurerà fedeltà al padre con l’omaggio reale.

Mistero sul ruolo di Harry all’incoronazione

Una netta distinzione dunque. Il ruolo del principe William all’incoronazione di suo padre è stato rivelato, ma il dato è che il principe Harry è stato snobbato. Dopo che sabato l’arcivescovo di Canterbury avrà giurato fedeltà al re Carlo III, il principe di Galles seguirà l’esempio del capo della Chiesa Anglicana, secondo la liturgia del servizio di incoronazione. Il principe William quindi si inginocchierà davanti a suo padre, che sarà già stato incoronato, e porrà le sue mani tra quelle del re e reciterà l’omaggio del sangue reale. Con questa formula: “Io, William, Principe di Galles, prometto la mia lealtà nei tuoi confronti e fede e verità ti porterò, come tuo sovrano uomo vivo e in gamba. Quindi aiutami Dio”.

Solo William ammesso a prestare giuramento

Il 40enne William è l’unico membro della famiglia reale che onorerà re Carlo in qualità di oratore durante la cerimonia. Un ruolo per Harry nell’incoronazione non è stato invece incluso nella liturgia, il che significa che non avrà alcun ruolo ufficiale nella cerimonia. Da quanto si legge Buckingham Palace aveva già confermato che il 38enne duca di Sussex avrebbe partecipato all’incoronazione, ma senza la moglie Meghan Markle e i loro figli. La Duchessa di Sussex resterà a Montecito, in California. Lo farà anche per festeggiare il quarto compleanno del piccolo Archie.