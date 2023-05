Il principe Harry, la prossima settimana, sarà nel Regno Unito per l’incoronazione del padre Carlo. Scopriamo quali sono i suoi piani per l’occasione e quanto si fermerà prima di tornare negli Stati Uniti.

Principe Harry, cosa farà subito dopo l’incoronazione di Carlo

Quella del Principe Harry nel Regno Unito, per l’incoronazione di Carlo, potrebbe essere una toccata e fuga. Il principe ha in programma di tornare negli Stati Uniti il prima possibile, solo due ore dopo la fine dell’incoronazione del padre, così da poter festeggiare il compleanno del figlio Archie con la sua famiglia. Il duca di Sussex si recherà nel Regno Unito da solo. La moglie Meghan Markle, come è stato confermato, non lo raggiungerà a Londra. Un’indiscrezione ha svelato che Harry “entrerà e uscirà dal Regno Unito in 24 ore” e che se ne andrà subito dopo l’incoronazione, che avverrà nell’Abbazia di Westminster.

Il Principe Harry tornerà negli Stati Uniti dopo l’incoronazione di Carlo

La cerimonia di incoronazione di Carlo dovrebbe concludersi alle 13, poi Harry probabilmente si recherà all’aeroporto, lasciando il Paese già intorno alle 14 o 15 della stessa giornata. I piani di viaggio di Harry in realtà non sono stati resi pubblici, ma una fonte pensa che potrebbe tornare in California con un jet privato, come ha riportato The Sun. Lo scorso anno, quando Harry e Meghan si sono recati nel Regno Unito per il Giubileo di Platino, sono atterrati e partiti dall’aeroporto di Farnborough nell’Hampshire. “Dopo molti avanti e indietro, Harry ha detto che sarebbe tornato per l’incoronazione del re, ma sarà solo una visita fugace. Agli organizzatori è stato detto che Harry non parteciperà al concerto con il resto della famiglia reale, il che è un vero peccato perché sarà un evento così spettacolare” ha dichiarato una fonte reale a The Mirror.

Dopo che Harry ha confermato che avrebbe partecipato all’incoronazione del 6 maggio, un insider ha detto che Carlo era “felicissimo“. “Il re ha precedentemente parlato di amare entrambi i suoi figli e questo rimane il caso. Harry si sarebbe profondamente pentito di non aver partecipato alla cerimonia. Il compleanno di Archie ha fornito a Meghan la scusa perfetta per restare e, tutto sommato, è probabilmente la cosa giusta da fare” ha dichiarato la fonte. Sarà la prima apparizione di Harry insieme a Carlo, Camilla, William e Kate dopo le critiche nel suo libro Spare.