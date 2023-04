Misure anti-Covid: niente obbligo mascherine in ospedali e Rsa?

Ormai è evidente come le misure anti-Covid stiano gradualmente lasciando posto ad una sempre più diffusa normalità. l’obbligo di mascherina in alcuni ambienti e contesti. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

La pandemia non fa più paura: governo pronto a limitare ancor di più l’obbligo della mascherina

Fino ad oggi, chi accedeva agli ospedali oppure in un ambulatorio, studio medico o Rsa doveva osservare l’obbligo di mascherina, o almeno così era previsto fino al 30 aprile 2023. Ma con questa data ormai dietro l’angolo, cosa potrebbe cambiare dal 1° maggio?

Nelle scorse ore s’è svolta una riunione al ministero della Salute a cui hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni sanitarie del Paese e secondo quanto riporta Adnkronos, l’intenzione del ministro Orazio Schillaci sarebbe di non estendere ulteriormente l’obbligatorietà, né introdurre nuove misure anti-Covid.

Se tale anticipazione venisse confermata, dal 1° maggio la mascherina sarà obbligatoria soltanto nei reparti con pazienti fragili e in quelli in cui vi è un’alta intensità di cure.

La pandemia oggi non fa più paura e pare che il governo sia pronto anche ad eliminare il tampone per tutti i nuovi ricoveri, prevedendolo soltanto per chi dovesse manifestare sintomi riconducibili al Covid-19.

“Bisogna distinguere le situazioni. Da una parte vi sono luoghi sensibili e critici dove si annida ancora un elevato rischio di contagio di Covid, in particolare per le persone anziane e vulnerabili; dall’altra, vi sono luoghi in cui tale divieto non ha più senso, perché il mondo intorno a questi ambienti è totalmente privo di qualsiasi protezione con le mascherine” ha spiegato all’Ansa il dottor Claudio Cricelli, Presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (Simg).