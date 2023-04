Stop a mascherine in ospedali e Rsa: nuove regole dal 1 maggio

Addio mascherine. Dal 1 maggio sarà possibile fare ingresso in ospedali e Rsa senza indossare il dispositivo di protezione anti Covid. Tuttavia, l’obbligo resta invariato per i reparti con pazienti fragili e di cure intensive.

Tamponi solo ai sintomatici

Già ieri il ministro della Salute Orazio Schillaci aveva parlato di un «alleggerimento» delle misure, confermato oggi dal confronto con gli esperti. La decisione è l’esito di una riunione tenutasi poco fa al ministero della Salute. Insieme all’obbligo delle mascherine nelle strutture ospedaliere e nelle residenze sanitarie assistenziali per anziani, anche quello dei tamponi per chi si ricovera o arriva in Pronto soccorso subisce delle variazioni: gli esami saranno effettuati solo su soggetti sintomatici.

Parla l’esperto

In un’intervista a Fanpage.it, anche il prof. Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, si era detto favorevole allo stop delle mascherine negli ospedali e nelle Rsa a partire dal 1 maggio: «Dobbiamo tornare alla situazione del 2019. Oggi il Covid non rappresenta minimamente un problema per la stragrande maggioranza dei pazienti. C’è ancora una fetta di fragili e grandi anziani in cui sarebbe evidentemente un problema qualunque tipo di virus. Io continuo a registrare casi sporadici ricoverati in reparto, ma ho molti più casi di infezione da pneumococco e da virus influenzali, che da Covid. Per noi la pandemia è finita: qualcuno fa notare che ci sono ancora contagi, ma ce ne saranno ancora nei prossimi anni, come accaduto già quando è finita la pandemia della Spagnola».