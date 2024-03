Mo: La Russa, 'non far parlare all'università? Come anni '70, spero non tornino quei tempi'

Mo: La Russa, 'non far parlare all'università? Come anni ...

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – "Il tentativo di non far parlare chi non la pensa come te assomiglia agli inizi degli anni '70, che io ho vissuto sulla mia pelle". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, ospite di 'Cinque minuti' in onda stasera, facendo riferimento alle contestazioni nelle università, come successo a Napoli negli scorsi giorni. "Io penso però -ha aggiunto- che la lezione degli anni '70 in qualche modo sia servita. Le parole del Presidente della Repubblica, le prese di posizione di molti esponenti politici di varia area mi fanno sperare bene".

"Spero che quegli anni non si ripetano. Lo credo anche, a patto che l'allarme venga recepito, che non si sottovaluti quello che sta avvenendo, nel tentativo di giustificare in qualche modo qualcuno che non vuole che un altro dica delle cose diverse da come la pensa lui e allora gli impedisce di parlare", ha concluso.