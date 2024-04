Mo: Unrwa, '75% della popolazione di Gaza è sfollata'

Gaza, 23 apr. (Adnkronos) - Il 75 per cento della popolazione di Gaza è sfollata. Lo rivela l'ultimo rapporto dell'Unrwa sulla situazione nella Striscia, aggiungendo che la maggior parte degli sfollati – circa 1,7 milioni di persone – sono stati costretti a fuggire "...

Gaza, 23 apr. (Adnkronos) – Il 75 per cento della popolazione di Gaza è sfollata. Lo rivela l'ultimo rapporto dell'Unrwa sulla situazione nella Striscia, aggiungendo che la maggior parte degli sfollati – circa 1,7 milioni di persone – sono stati costretti a fuggire "più volte", alla ricerca di relativa sicurezza.

Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, dal 7 ottobre ci sono stati almeno 435 attacchi israeliani contro strutture o personale sanitario. Il tasso di attacchi mensili all’assistenza sanitaria a Gaza è più alto che in qualsiasi altro recente conflitto a livello globale, ha aggiunto l’Unrwa, citando l’Oms e Save the Children.

Le missioni di aiuto nel nord di Gaza continuano a essere bloccate dalle forze israeliane, prosegue il rapporto, ribadendo che c’è stato "un cambiamento molto limitato" nel volume delle forniture umanitarie entrate a Gaza o nel miglioramento dell’accesso al nord della Striscia. Dal 7 ottobre sono stati uccisi almeno 180 dipendenti dell'Agenzia.