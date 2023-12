Mo: Unrwa, 'risoluzione insufficiente, necessario il cessate il fuoco'

Gaza, 23 dic. (Adnkronos) – La risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu “è ben al di sotto di ciò di cui abbiamo bisogno qui a Gaza”. Lo ha detto Thomas White, direttore degli affari dell'Unrwaa Gaza, ad al Jazeera, aggiungendo che “abbiamo bisogno di un cessate il fuoco che fermi l’uccisione di civili e la distruzione delle infrastrutture civili a Gaza, ma, cosa più importante, che crei le condizioni sul terreno qui in modo da poter effettivamente fornire aiuti alla popolazione di Gaza”.

Poiché non esiste un “accesso sicuro per gli operatori umanitari”, l’organizzazione non può fornire aiuti a gran parte della popolazione, ha spiegato, sottolineando anche che gli operatori umanitari dell’Unrwa sono costantemente a rischio.