Non solo per una maggiore consapevolezza riguardo la sostenibilità ambientale, gli italiani pensano all'auto elettrica soprattutto per l'alto costo del carburante

Sondagguo Ey Mobility: la maggioranza degli italiani vuole l’auto elettrica, anche a causa dell’alto costo del carburante. Perplessità invece per il numero delle stazioni di ricarica giudicato non ancora ottimale

Auto elettrica, il sondaggio di Ey Mobility

Secondo l’ultimo EY Mobility Consumer Index 2023 – lo studio annuale condotto da EY su 20 Paesi, tra cui l’Italia, con oltre 15 mila intervistati – il 55% di coloro che prevedono di acquistare un veicolo nel mondo opterà per un modello elettrico o ibrido. Inoltre, secondo il 38% dei partecipanti all’indagine, l‘alto costo del carburante per i veicoli con motore a combustione interna (ICE) rappresenta la motivazione principale per scegliere un veicolo elettrico.

Il prezzo elevato del carburante è dunque la motivazione principale che va al di là di una maggiore consapevolezza della necessità di una mobilità sostenibile per la tutela dell’ambiente.

I principali timori nell’acquisto di un’auto elettrica

Un altro dato interessante che rispecchia le principali perplessità dei consumatori riguardo l’acquisto dell’auto elettrica, non è tanto il costo d’acquisto iniziale, diminuito grazie alla disponibilità di modelli più accessibili: per oltre il 30% degli intervistati la mancanza di stazioni di ricarica costituisce ancora la maggiore preoccupazione in fase di acquisto di un veicolo elettrico.

Aumenta la propensione all’acquisto

L’ultimo rapporto EY conferma, dunque, come la fiducia dei consumatori nei confronti di mezzi elettrificati sia aumentata in modo significativo traducendosi nell’incremento delle intenzioni di acquisto nella maggior parte dei mercati, tra cui Stati Uniti (+19%), Svezia (+12%) e Giappone (+11%). Nel complesso l’Indice di questa edizione, per quanto riguarda la propensione dei consumatori all’acquisto di un veicolo elettrificato, vede la Cina al primo posto (75%) seguita dall’Italia (70%), Norvegia (67%), Svezia e Giappone (64%).

Guardando alla propensione all’acquisto di un nuovo veicolo, l’Italia vede un deciso incremento rispetto ai dati dello scorso anno con circa il 55% dei rispondenti che vorrebbero acquistare una nuova auto nei prossimi 24 mesi, in aumento del 16% circa quest’anno rispetto alle rilevazioni effettuate nel 2022

La necessità di investire sull’infrastruttura

Anche se nell’ultimo anno, si sono compiuti importanti progressi nel rafforzamento dell’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici in Italia.

il sondaggio evidenzia la necessità di aumentare gli investimenti e le iniziative per migliorare ulteriormente l’infrastruttura, al fine di incentivare l’acquisto di auto elettriche a tutto vantaggio per l’ambiente.