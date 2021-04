Moby Prince, a 30 anni dalla tragedia si cerca ancora la verità

Ancora nessun colpevole per la collisione tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo davanti al porto di Livorno, che causò 140 vittime.

Ricorre oggi il trentesimo anniversario della strage del Moby Prince, il traghetto di proprietà della Nav.Ar.Ma che, la sera del 10 aprile 1991, impattò con la Agip Abruzzo, petroliera della Snam, nella rada del porto di Livorno, causando la morte di 140 tra passeggeri e membri dell’equipaggio.

Tra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia, il soccorritore Valter Mattei, oggi 69enne, che, insieme al collega ormeggiatore Mauro Valli, riuscì a trarre in salvo Alessio Bertrand, l’unico sopravvissuto all’inferno.

Ripercorrendo quanto accaduto durante quella maledetta sera di primavera, Mattei ha raccontato:

Mi ricordo una nottata con il mio amico Mauro da apocalisse , ma abbiamo salvato l’unico superstite del Moby. Un visibilio di sensazioni impressionanti che non puoi dimenticare mai .

Ha proseguito poi il soccorritore:

Due navi che bruciavano in mezzo al mare, uno scenario inimmaginabile, una sensazione di impotenza, ma noi eravamo lì e siamo andati sotto bordo alla petroliera in fiamme con una barchetta di sette metri senza cabina e con il rischio, ripensandoci a mente fredda, di lasciarci la pelle. Con questo Moby Prince che ripassava sulla scena della collisione ogni 40 minuti facendo dei giri che lo riportavano in prossimità dell’Agip Abruzzo.