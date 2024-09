Moda a Milano: Ferragni insieme ad altre. Vediamo chi emerge e chi non ottiene successo.

La settimana della moda di Milano si è conclusa, segnata da innovazioni e celebrità. Tra gli highlights, Madonna ha ricevuto un omaggio da Dolce e Gabbana, con una collezione ispirata ai suoi iconici outfit. Tra i look migliori, Chiara Ferragni ha brillato con un abito "slip", mentre Giulia De Lellis si è distinta per un' eleganza vintage. Tra i flop di stile, invece, spiccano Valentina Ferragni, criticata per il suo abito e pettinatura, e Sabrina Ghio, la cui scelta di abbigliamento non è stata apprezzata. Infine, Giulia Cavaglia, solitamente nota per i suoi abiti stravaganti ma appropriati, ha deluso questo anno con un look meno riuscito.

Oggi termina la settimana della moda di Milano. In una delle settimane più “alla moda” dell’anno, sono state presentate molte innovazioni e personaggi emblematici. Gli stilisti hanno messo in mostra creazioni innovative utilizzando elementi riciclati e sostenibili. Mentre altri marchi hanno scelto di presentare abiti più tradizionali. Ogni marchio è stato rappresentato da celebrità note. Tra queste, la stella pop degli anni ’80, Madonna, si è veramente distinta. Il duo di stilisti più noto nell’industria della moda italiana, Dolce e Gabbana, ha espresso il loro omaggio a Madonna, creando un’intera collezione basata sui suoi famosi outfit. Come in ogni grande evento, ci sono sempre quelli che si distinguono per il loro look impeccabile e quelli che, sfortunatamente, hanno fallito.

Ma iniziamo da coloro che hanno sfoggiato abiti unici e accuratamente scelti. Chiara Ferragni conferma il suo status di icona della moda, e lo fa dalla sua città natale, Milano. Il suo abito stile “slip” ha lasciato tutti senza parole. La finezza e l’allure dell’abito non sono passati inosservati, e anche il suo trucco e i suoi gioielli hanno contribuito a rendere l’ensemble perfetto per l’occasione. Giulia De Lellis non è stata da meno, con un’eleganza vintage in un sobrio vestito verde salvia, abbinato a gioielli ispirati agli anni ’90. Il suo trucco è stato la ciliegina sulla torta per completare il suo look. Impeccabile. Ma veniamo ora ai flop della Milan Fashion Week. Diamo uno sguardo a chi avrebbe potuto fare uno sforzo in più.

La serata non è andata molto bene per Valentina Ferragni, la sorella più giovane di Chiara. Non solo l’abito indossato da Valentina è stato duramente criticato, con alcuni che lo hanno paragonato addirittura a un sacchetto della spazzatura, ma il suo stile capelli “bagnati” non ha suscitato entusiasmo. A destare insoddisfazione è stata anche Sabrina Ghio, influencer e ex concorrente di Uomini e Donne, il cui abito ricordava quello tipico di chi decide di sposarsi in un municipio senza parenti presenti. Nonostante il suo tentativo di alleggerire l’atmosfera presentandosi in ciabatte per indossare i tacchi al momento giusto, l’outfit di Sabrina non ha convinto.

L’ex protagonista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglia, ha fatto uscire un look meno riuscito in questa occasione. Noto per i suoi abiti stravaganti ma appropriati, Giulia ha deluso con una minigonna a pieghe, una maglietta e un cardigan abbinato. A peggiorare le cose, indossava anche calzini bianchi lunghi fino alla caviglia, indossati sopra le calze e con décolleté nere. Quest’ultimo outfit ha impedito a Giulia di concludere la settimana della moda in bellezza, ma non perdiamo le speranze, sappiamo che saprà rialzarsi. Forse troverà conforto tra le braccia di Raul Dumitras, un ex partecipante di Temptation Island. Sembra che tra i due stia nascendo qualcosa… Vedremo come si sviluppa.