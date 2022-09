Moda donna: aumentano le vendite online di calzature e accessori

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Osservatori.net, il valore del settore si aggira attorno al miliardo di euro.

Con un aumento del 23% rispetto al periodo di rilevazione precedente, l’abbigliamento online è tra i comparti che nel 2021 hanno registrato il migliore dato di crescita dopo il food e grocery: un risultato che vede primeggiare soprattutto la moda donna, consacrando un settore il cui valore, stando agli ultimi dati pubblicati da Osservatori.net, si aggira in totale attorno a 1 miliardo di euro.

È così che scarpe e accessori, in particolare borse e oggetti di piccola pelletteria, oggi si acquistano principalmente online, un cambio di rotta innescato dalla rivoluzione digitale, che ha modificato le abitudini degli italiani inaugurando un nuovo modo di fare shopping.

Accessori e calzature da donna online: gli e-commerce alla base del successo

A favorire il trend positivo degli acquisti sul web, naturalmente, è la presenza di e-commerce innovativi, come per esempio Sangiorgiomerate.it, che propone un’ampia gamma di calzature e accessori da donna in vendita online, facendo della qualità il suo focus principale.

Questo e-shop, nato come boutique fisica e con una lunga esperienza sul territorio, ha scelto di esportare la propria eccellenza anche online per far parte di quella piccola rivoluzione digitale oggi fondamentale per qualunque realtà attiva nel settore vendite. Ai canali online, in particolare, va il merito di aver portato in rete un’esperienza di acquisto rapida, intuitiva e pratica, grazie alla presenza di guide alle taglie, schede descrittive e immagini in alta qualità.

Moda donna: calzature e accessori online in una vetrina senza limiti

Oltre all’eccellenza di e-shop innovativi, tra i numerosi fattori che oggi contribuiscono ad alimentare l’acquisto di calzature e accessori da donna in rete, a spiccare è soprattutto l’opportunità di accedere a un campionario senza limiti.

Sugli e-commerce si possono infatti acquistare scarpe e complementi per il look di tutti i tipi provenienti da una vasta gamma di collezioni, a cominciare dagli articoli destinati al consumo di massa fino a quelli considerati d’alta moda.

Inoltre, negli e-store specializzati, è possibile accedere a diverse categorie di scarpe e accessori da donna che rimandano sia a calzature must have o da collezione sia a nuovi arrivi. Le vetrine digitali aprono le porte a un’ampia categoria di calzature ed accessori disponibili nei modelli classici così come nei modelli sportivi, il più delle volte selezionabili tra le migliori griffe in circolazione e spesso affiancati da sconti imperdibili.

Il tutto con la garanzia offerta da modalità di acquisto più snelle, frutto di un percorso formulato su misura dell’utente che dà valore sia al processo di vendita sia al singolo prodotto acquistato.

Scarpe e accessori da donna: l’importanza di acquistare online in tutta sicurezza

Un ulteriore aspetto che sembra aver avuto un ruolo cruciale nella popolarità degli e-commerce e, di riflesso, nella vendita di calzature e accessori online, è la possibilità di beneficiare di un percorso di acquisto immune da ogni genere di rischio informatico.

I migliori e-store, infatti, oltre ad avvalersi dei più importanti metodi di pagamento, offrono sempre standard di sicurezza estremamente elevati, nel pieno rispetto dell’acquirente e della tutela dei suoi dati.

A ciò si affiancano tutta una serie di servizi esclusivi, come pagamenti dilazionabili su richiesta, modalità di consegna delle merci veloci, una gestione dei resi estremamente semplice e un servizio clienti accessibile tramite diverse modalità di contatto: una serie di fattori che rimandano a un’esperienza che può dunque definirsi innovativa e che, pur ricalcando il servizio offerto dalle boutique di prossimità, è caratterizzata da quell’efficienza che solo i più moderni canali di vendita online possono garantire.