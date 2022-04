Samantha Migliore, 35 anni, è morta dopo un intervento al seno effettuato in casa. L'estetista è scappata. La donna era sopravvissuta ad un tentato omicidio.

Samantha Migliore, di 35 anni, era sopravvissuta al tentato omicidio dell’ex compagno. La donna è morta dopo un intervento al seno che è stato effettuato in casa. L’estetista è scappata ed è ricercata.

Modena, donna di 35 anni morta dopo un intervento al seno a casa: estetista in fuga

Samantha Migliore, una giovane mamma di 35 anni, è morta dopo un intervento estetico al seno effettuato in casa da una persona che, quando sono iniziati i sintomi del malore, è scappata e risulta ancora ricercata. Il fatto è accaduto ieri, giovedì 21 aprile, a Maranello. I carabinieri, che stanno indagando, sono stati chiamati dalla famiglia della vittima, presente in casa. La 35enne, a novembre 2020, era sopravvissuta ad un tentato omicidio da parte dell’ex fidanzato, che le aveva sparato in testa.

Per il tentato femminicidio, lo scorso lunedì la corte d’Appello aveva confermato la pena di sette anni nei confronti dell’uomo.

La dinamica dei fatti

I carabinieri sono arrivati a casa di Samantha dopo essere stati contattati dai parenti della donna. Al momento in cui le è stata effettuata l’infiltrazione al seno, a fini estetici, erano presenti in casa il marito e altri conoscenti, che hanno chiamato i soccorsi quando si è sentita male.

L’estetista, intanto, è scappata. Tra le prime ipotesi per la morte della donna ci sono lo shock anafilattico e un arresto cardiocircolatorio, ma ci vorrà l’autopsia per accertare le cause. Per il momento non è noto quale sostanza sia stata iniettata. Il personale del 118 ha cercato di rianimarla per un’ora, ma la 35enne è morta subito dopo l’arrivo all’ospedale di Baggiovara. La donna che ha effettuato la puntura, di nazionalità straniera, non è chiaro se sia un’estetista qualificata oppure no.

Al momento la stanno cercando.