Grave episodio di violenza nel centro di Modena: un sacerdote è stato accoltellato in strada, in pieno giorno. L’aggressore si è dato alla fuga mentre le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica e risalire alla sua identità. La città è scossa dall’accaduto e il sindaco ha manifestato solidarietà al prete coinvolto.

Aggressione in centro storico a Modena: prete accoltellato, indagini in corso

Mattinata di violenza a Modena, dove un sacerdote è stato accoltellato mentre si trovava a piedi nel centro cittadino. Come riportato da Il Resto del Carlino, l’episodio è avvenuto intorno alle 10.30 in via Castelmaraldo, una zona frequentata e non isolata. La vittima, don Rodrigo Grajales Gaviria, 45 anni, di origine colombiana e vice parroco della chiesa di San Giovanni Evangelista, sarebbe stato colpito alle spalle da un giovane che si è poi dato alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno immediatamente allertato i soccorsi, trovando il sacerdote riverso a terra in una pozza di sangue. Trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, l’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico che gli ha salvato la vita: le ferite, seppur gravi, non avrebbero compromesso organi vitali. I carabinieri conducono le indagini per tentato omicidio, mentre il movente resta al momento ignoto.

Modena sotto choc, prete accoltellato in strada: l’intervento del sindaco

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, che ha espresso vicinanza al sacerdote e alla comunità: “Rivolgo a don Rodrigo la massima solidarietà e mi auguro si rimetta presto in forze. È un sollievo sapere che non si troverebbe in pericolo di vita. Auspico che su questo gravissimo fatto, accaduto in pieno giorno in una zona che non è certo isolata, venga fatta piena luce”.

Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Infine rivolgo un pensiero di vicinanza ai parrocchiani di San Giovanni Evangelista, don Rodrigo è un sacerdote conosciuto e un riferimento per i modenesi di origine sud americana”.