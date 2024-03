La tragedia si è consumata intorno alle 19:30 in una zona molto trafficata del Modenese.

Uomo travolto da un’auto

Secondo le prime ricostruzioni la vittima è stata investita, mentre stava camminando per strada, da una Volvo guidata da un 75enne, che probabilmente non si aspettava la presenza di un pedone in quella zona. Il drammatico incidente è avvenuto in prossimità dell’uscita della tangenziale Modena-Sassuolo. Il conducente del veicolo non ha riportato lesioni, ma è stato trovato in evidente stato di choc. Per il 73enne, invece, non c’è stato nulla da fare.

Chi era la vittima

L’intervento degli operatori del 118 è stato immediato, ma Lorenzo Ruffato era ormai deceduto. Si pensa sia morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate, cadendo violentemente sull’asfalto dopo l’impatto. Sul posto anche la Polizia locale, al lavoro per eseguire i rilievi del caso. Si tratta di un rettilineo spesso congestionato dal traffico. Probabilmente il buio ne ha limitato la visibilità.

Indagano gli inquirenti

Presenti anche i Carabinieri, che dovranno ora cercare di ricostruire l’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni l’automobilista si sarebbe fermato pochi metri dopo, raccontando agli inquirenti di non aver visto l’uomo sulla carreggiata. Il tratto di strada coinvolto nel sinistro è stato chiuso al traffico, creando non pochi disagi alla circolazione.