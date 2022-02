Modica, ex poliziotto trovato morto in casa: aveva fatto la seconda dose qualche giorno prima

Mistero sulla morte di un ex poliziotto di 64 anni, trovato in casa a Modica privo di vita. Si era sottoposto da poco alla seconda dose di vaccino.

Ex poliziotto morto a Modica

La Procura di Ragusa ha disposto l’autospisa per fare luce sulla scioccante morte di Corrado Puglisi, 64 anni, ex poliziotto ormai in congedo.

L’uomo è deceduto in maniera misteriosa e improvvisa nella mattinata di giovedì 17 febbraio mentre si trovava nella sua abitazione di Modica, comune in provincia di Ragusa.

Il corpo privo di vita è stato trovato in casa dai suoi familiari, che dopo aver chiamato i soccorsi e aver appreso della tragica notizia, hanno presentato un esposto di denuncia per accertare le cause del decesso.

Disposta l’autopsia per il corpo

Il sospetto dei familiari è quello di una possibile morte collegata in qualche modo con la somministrazione del vaccino Covid-19. L’uomo, infatti, proprio qualche giorno prima di lasciarci si era recato in uno dei numerosissimi hub allestiti per la campagna vaccinale, e si era sottoposto all’inoculazione della seconda dose.

Ora spetterà all’autopsia fornire i primi riscontri e dare qualche certezza sulla morte dell’ex poliziotto, impiegato per una vita nel Commissariato di Modica.

La salma di Corrado Puglisi è stata sequestrata su disposizione della Procura e si trova all’obitorio dell’ospedale “Maggiore” di Modica.