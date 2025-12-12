Modifiche alla Manovra: Nuove Regole su Affitti Brevi, Tasse sui Pacchi e Bonus Libri

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, il governo italiano ha presentato una serie di modifiche significative alla legge di bilancio. Queste modifiche, attese da tempo, mirano a risolvere questioni cruciali riguardanti la tassazione degli affitti brevi, le imposte sui dividendi e l’introduzione di nuove tasse legate alle spedizioni internazionali. L’approvazione definitiva è prevista per la settimana di Natale, ma non senza polemiche e richieste di maggiore tempo per il dibattito.

Modifiche agli affitti brevi

Una delle novità più rilevanti riguarda la tassazione sugli affitti brevi. Il governo ha deciso di mantenere la cedolare secca al 21% per il primo immobile affittato, mentre per il secondo immobile l’aliquota salirà al 26%. Tuttavia, la soglia oltre la quale i proprietari vengono considerati come imprenditori è stata abbassata: ora, il regime di impresa scatta a partire dalla terza casa, invece della quinta come previsto in precedenza.

Impatto economico

Queste misure hanno un impatto significativo sul mercato degli affitti brevi, incentivando i proprietari a continuare a locare le loro proprietà senza dover affrontare un carico fiscale eccessivo. Gli affitti brevi rappresentano un settore in crescita e la stabilizzazione delle aliquote fiscali è vista come una mossa positiva per il settore turistico.

Tassazione sui dividendi e settore bancario

Un altro aspetto che ha subito modifiche è la tassazione sui dividendi. Le nuove disposizioni limitano la tassazione ai dividendi derivanti da partecipazioni inferiori al 5% o di valore non superiore a 500 mila euro. Questo cambiamento riduce drasticamente il gettito previsto, passando da circa 736 milioni di euro a soli 35 milioni entro il 2026.

Effetti sul settore bancario

Per le banche, l’aumento dell’Irap rimane fissato al 2%, ma con l’introduzione di una franchigia di 90 mila euro per le piccole imprese. Inoltre, la deducibilità delle perdite è stata ridotta, portando a una compensabilità inferiore, ma questo dovrebbe generare un gettito aggiuntivo per il governo di circa 605 milioni di euro nei prossimi anni.

Tassa sui pacchi e bonus per le famiglie

Una novità controversa è l’introduzione di una tassa sui pacchi provenienti da paesi extra UE. Questa imposta di 2 euro si applicherà a spedizioni di valore inferiore a 150 euro, con l’obiettivo di combattere il fenomeno del fast fashion. Le stime indicano un impatto finanziario di 201 milioni di euro all’anno.

Aiuti alle famiglie

Per le famiglie con un reddito ISEE sotto i 30 mila euro, è previsto un bonus libri, che rappresenta un aiuto concreto per sostenere le spese per l’istruzione. Queste misure sono particolarmente importanti in un contesto economico difficile, dove i costi per le famiglie continuano ad aumentare.

In aggiunta, il governo ha previsto anche un finanziamento di 6 milioni di euro per le celebrazioni dei 2.500 anni dalla fondazione di Napoli, evidenziando l’importanza della cultura e del turismo nella ripresa economica. Un rifinanziamento del fondo per lo sport universitario è previsto per 5 milioni di euro, a dimostrazione dell’impegno verso i giovani e l’educazione.

Infine, si prevede che l’approvazione definitiva di questa manovra avvenga prima della fine dell’anno, nonostante le critiche delle opposizioni che lamentano una mancanza di tempo per un dibattito adeguato. Resta da vedere come queste modifiche influenzeranno l’economia italiana nel lungo termine.