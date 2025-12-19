Modifiche alla manovra: pensioni e Tfr sotto revisione

Le recenti tensioni interne alla Lega hanno portato a importanti modifiche nella manovra economica, riguardanti pensioni e Tfr.

Negli ultimi giorni, il clima politico intorno alla legge di bilancio ha subito notevoli cambiamenti a causa di conflitti interni al partito della Lega. Le misure precedentemente proposte sono state riviste, portando a un cambiamento significativo nelle disposizioni riguardanti le pensioni e il Trattamento di Fine Rapporto (Tfr).

Il governo ha presentato un nuovo emendamento che ha suscitato molte discussioni, in particolare per quanto riguarda l’idea di aumentare l’età pensionabile e le normative sul riscatto della laurea.

Queste misure, inizialmente incluse nella manovra, sono state stralciate, promettendo un’applicazione attraverso un decreto che verrà discusso la prossima settimana.

Le tensioni interne alla Lega

Le divergenze all’interno della Lega, il partito di governo, hanno avuto un impatto diretto sulle decisioni economiche del paese. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha ricevuto critiche per la sua gestione delle riforme proposte. Le voci di dissenso sono emerse con il senatore Claudio Borghi che ha messo in discussione la sua posizione, minacciando di non sostenere le proposte di modifica se non fossero stati rimossi i piani per l’aumento dell’età pensionabile.

La risposta del Partito Democratico

In risposta a queste tensioni, il capogruppo del Partito Democratico, Francesco Boccia, ha chiesto un intervento diretto del ministro in Parlamento, esprimendo preoccupazione per la sua capacità di gestire il portafoglio economico. La richiesta di dimissioni è stata fatta in un contesto in cui la commissione Bilancio si trova in ritardo, complicando ulteriormente i lavori legislativi.

Modifiche significative alla manovra

Oltre alla rimozione delle misure sulle pensioni, il nuovo emendamento ha cancellato anche le disposizioni relative al Tfr per i nuovi assunti, che prevedevano l’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori del settore privato. Questo cambiamento ha suscitato preoccupazioni tra i sindacati e i lavoratori, che vedono nel Tfr una garanzia per il futuro.

Inoltre, il nuovo testo della legge di bilancio ha mantenuto le misure sull’iperammortamento, prorogando i benefici fino al 2028 e modificando alcune normative sugli investimenti green. Le modifiche riguardano anche la rimodulazione del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si prevede verrà ristrutturato in base alle nuove esigenze economiche del paese.

Le prospettive future

Infine, il dibattito sulle misure economiche continua, con l’auspicio che le nuove disposizioni possano essere approvate senza ulteriori ritardi. La commissione Bilancio del Senato è attesa a votare sulla manovra nei prossimi giorni, con l’obiettivo di portare il testo in aula per il voto finale. La situazione rimane incerta, ma il governo è determinato a trovare una via d’uscita dalle attuali tensioni.