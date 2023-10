Nella serata del 23 settembre scorso, mentre una ragazzina di 14 anni si trovava presso le attrazioni della “Sagra di San Luigi Gonzaga” a San Giorgio di Piano, un giovane si sarebbe avvicinato a lei e avrebbe commesso un atto molesto nei suoi confronti. Il sospetto, un individuo di 21 anni, è stato identificato e successivamente denunciato.

L’accusa di violenza sessuale aggravata

Un ventunenne di origine marocchina, residente nella provincia di Bologna, è stato segnalato alle autorità dai Carabinieri di San Giorgio di Piano, nell’area bolognese, con l’accusa di aver commesso un reato di violenza sessuale aggravata.

Il giovane, che non aveva precedenti penali, è stato accusato di aver molestato una minorenne la sera del 23 settembre scorso. La presunta vittima, una ragazza di 14 anni, si trovava presso le attrazioni della “Sagra di San Luigi Gonzaga” nel comune emiliano, quando un giovane più grande di lei l’avrebbe palpeggiata e molestata pesantemente, l’avrebbe anche baciata sulla bocca contro la sua volontà per poi afferrarla per un braccio e trascinarla verso il cimitero.

La giovane, salvato dall’intervento di alcuni passanti

L’intervento tempestivo di alcuni passanti ha interrotto un incidente avvenuto alle 21:30 della sera del 23 settembre scorso, in cui questo giovane di origine marocchina aveva molestato una minorenne. La ragazza, liberatasi, ha chiamato la madre, che ha contattato i Carabinieri. Dopo una ricerca, il sospetto, un ventunenne, è stato identificato dai Carabinieri di San Giorgio di Piano e denunciato per violenza sessuale aggravata.