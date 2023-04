Vicenza, marocchino ruba la pistola a un carabiniere e spara a un vigile

Attimi di paura in provincia di Vicenza. Un cittadino marocchino ha perso la vita durante un conflitto a fuoco con i carabinieri. L’uomo aveva rubato la pistola a un militare per sparare contro un vigile, rimasto ferito. Nella sparatoria successiva con i carabinieri è stato lui poi a rimanere ucciso.

Urlava per strada «Allah akbar»

L’episodio è accaduto a Fara Vicentino. A lanciare la segnalazione alle forze dell’ordine sono stati i passanti, che hanno dichiarato di aver sentito l’uomo marocchino urlare per strada senza alcun controllo «Allah akbar» (ovvero «Allah è il più grande»). Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno tentato invano di portare l’uomo alla ragione, cercando anzitutto di immobilizzarlo. Nella colluttazione, il marocchino è riuscito a sfilare a un militare la pistola d’ordinanza e a sparare contro un vigile. A quel punto le forze dell’ordine, costrette a rispondere al fuoco, lo hanno ucciso.

Le condizioni del vigile rimasto ferito

L’agente della polizia locale ferito si chiama Alex Frusti ed è stato ferito in due punti: al torace (con il danneggiamento di un polmone) e, meno grave, a un piede. Dopo lo scontro a fuoco, Frusti è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Santorso. Sebbene la gravità della ferita al torace, la sua condizione è stabile e dovrebbe restare escluso il pericolo di vita. In suo onore, le parole di Maria Teresa Sperotto, sindaco di Fara Vicentino: «Gli agenti stavano facendo il loro giro di routine e hanno chiamato i carabinieri perché avevano bisogno di un supporto. In quel momento dev’essere successo il fatto. Me ne rammarico per tutti, sia per la persona che è deceduta, sia per il nostro agente che è rimasto ferito».