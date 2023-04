Treviso, cliente accoltella avvocata nel suo studio legale e poi si suicida

Una terribile vicenda è accaduta ieri, domenica 23 aprile, nel comune di Oderzo in provincia di Treviso: un 52enne è stato trovato morto all’interno della sua abitazione. L’uomo si sarebbe tolto la vita poco dopo aver accoltellato il suo legale.

La ricostruzione dell’aggressione

L’uomo ha aggredito con un’arma da taglio l’avvocata Meri Zorz (50 anni) nel corso di un incontro nello studio legale della donna in via Dall’Ongaro. La vittima, soccorsa e ricoverata in ospedale, sembra non essere in pericolo di vita. Stando a una prima ricostruzione della vicenda, sembra che a scaturire una reazione così estrema da parte del 52enne sia stata una discussione in merito a un contenzioso civile seguito dalla professionista. Dopo aver accoltellato la donna agli arti inferiori – causandole fortunatamente solo ferite superficiali – l’uomo si è dato alla fuga. Ricercato dai carabinieri non appena scattato l’allarme, è stato rintracciato in un rustico appartenente alla sua famiglia ma, all’arrivo delle forze dell’ordine, era già privo di vita.

L’avvocata è scappata in strada mentre perdeva sangue

La giurista, visibilmente sotto shock e con la mano sanguinante, è fuggita dal suo studio correndo giù per le scale e cercando aiuto nell’edicola più vicina. Al momento non sono note ulteriori informazioni sulla natura del rapporto tra l’uomo e l’avvocata né sulle cause che hanno portato il 52enne a un gesto di violenza tanto estremo.