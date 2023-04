Tragedia ad Agropoli, 35enne trovato morto in un B&B

Era arrivato da poco nel Cilento e purtroppo ci ha perso la vita: tragedia ad Agropoli, nel Salernitano, dove da quanto si apprende in queste ore dai media regionali un 35enne è stato trovato morto in un B&B della città. Dalle prime verifiche è risultato che l’uomo era di origini sarde, con gli li inquirenti che pare non escludano un gesto estremo. I media spiegano che quell’uomo di 35 anni originario della Sardegna, è stato trovato morto questa mattina intorno alle 11 in un B&B di via Taverne.

Agropoli, 35enne trovato morto

La segnalazione è scattata ad opera dei gestori dello spot turistico cilentano e secondo le prime ricostruzioni il turista era da poco arrivato in città. Sempre i primi resoconti spiegano che poco dopo aver preso possesso della struttura l’uomo è deceduto. Non si esclude un gesto volontario ma ci sono elementi da verificare.

Le indagini dei carabinieri sul dramma

Dopo l’allarme sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Agropoli e i sanitari del 118. Questi ultimi non hanno potuto far altro che constatare il decesso mentre i militari della territoriale hanno avviato indagini, rilievi e relazione ad uso del magistrato di turno al momento del terribile evento.