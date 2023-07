Orrore nel Milanese. Una studentessa americana è stata stuprata nell’androne di un palazzo nel comune di Pioltello, mentre era di ritorno dalla festa dei suoi sedici anni. A chiamare i soccorsi dopo la violenza è stata proprio la ragazza. Il suo aggressore, uno spacciatore marocchino di ventotto anni, è stato arrestato.

La dinamica dello stupro

L’aguzzino ha adocchiata la ragazza che procedeva verso casa (mancavano poche centinaia di metri), facendola spaventare e accelerare il passo. Affrettatosi anche lui, il pusher l’ha afferrata e trascinata nell’ingresso di uno dei palazzoni anonimi del Satellite, il quartiere dove entrambi risiedono, e ha abusato di lei senza lasciarle scampo. Una volta consumata la violenza, il ventottenne si è allontanato e, rimasta sola, la vittima ha chiamato il 118 per chiedere aiuto. Giunti sul posto, i soccorritori l’hanno accompagnata al Centro violenza sessuale della clinica Mangiagalli.

Le indagini

Seppure sotto shock, la ragazza fornisce dettagli precisi su orari e posto della violenza, descrivendo lo stupratore che dichiarato di conoscere di vista, e gli abiti che indossava quella sera. A trovarlo nella sua abitazione nel ghetto malfamato sono i carabinieri, dopo averlo rintracciato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. È stato arrestato in flagranza per possesso di stupefacenti. Per la violenza sulla studentessa americana è stato invece (al momento) denunciato.