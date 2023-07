I rapporti sessuali non consensuali sono stupro: la nuova misura contenuta all'interno della posizione negoziale del Parlamento europeo è stata approvata in plenaria senza votazione

La forma non cambia la sostanza. I rapporti sessuali non consensuali sono considerati come stupro. Si tratta di una delle nuove misure contenute nella posizione negoziale del Parlamento europeo approvata in plenaria senza votazione. Previsto per giovedì 13 luglio l’avvio dei negoziati con il Consiglio Ue.

Le aggravanti

Sostenendo che «il consenso deve essere valutato caso per caso, tenendo conto delle circostanze specifiche», il Parlamento europeo chiede che tra le circostanze aggravanti rientrino i casi in cui la vittima sia in stato interessante o manifesti disagi psicologici. Si richiede inoltre di inserire come aggravanti alla violenza sessuale azioni particolarmente inumane, degradanti o umilianti, reati che comportano la morte o il suicidio di persone a carico, reati commessi contro un personaggio pubblico, inclusi giornalisti e difensori dei diritti umani. Il progetto di relazione tiene conto anche delle forme di abuso e molestia virtuali.

Intanto nel caso La Russa

La ragazza ventiduenne che ha denunciato Leonardo Apache La Russa conferma a verbale le accuse di violenza sessuale nei confronti del figlio del presidente del Senato in una dichiarazione durata oltre tre ore. Gli investigatori della squadra mobile milanese e i pm hanno ascoltato anche l’amica M. che era con lei quella sera serata in discoteca, una conoscente che la giovane ha incontrato nel locale e un’altra amica con cui la vittima si è scambiata alcuni messaggi la mattina successiva.