Orrore a Napoli. Un turista spagnolo di quindici anni è stato violentato a bordo di una nave da crociera da un inserviente cinquantaquattrenne.

La vittima era in vacanza insieme alla sua famiglia quando, mentre gli altri erano impegnati in un’escursione nella città partenopea, è stata attirata all’interno di una cabina per essere abusata.

Di chi si tratta?

Accusato di violenza sessuale aggravata, la Procura di Napoli ha chiesto e ottenuto l’arresto per il presunto stupratore, un uomo proveniente dall’Honduras. La vicenda sarebbe accaduta lo scorso 24 giugno e, subito dopo lo stupro – durante il quale il giovane avrebbe implorato il cinquantaquattrenne di fermarsi –, la vittima si è messa in contatto con il fratello, che a sua volta ha chiamato i genitori. Nei prossimi giorni il ragazzo, originario di Alicante, sarà ascoltato nell’ambito dell’incidente probatorio.

Altro turista violentato in Italia

Un’altra turista, diciottenne proveniente dall’Austria, ha dichiarato di essere stata abusata nella notte tra il 9 e il 10 luglio scorso sul lungolago a Como. La stessa ha raccontato alle autorità di essere rimasta sola dopo aver trascorso la serata in un locale insieme a un’amica e di essere stata puntata in quel momento dallo stupratore. Stando a quanto riferiscono i quotidiani locali, la giovane avrebbe riportato agli inquirenti una versione dei fatti «assolutamente credibile» (per l’articolo completo: https://www.notizie.it/como-turista-18enne-violentata-si-tratta-di-una-ragazza-austriaca/).