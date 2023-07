Una turista 18enne proveniente dall’Austria sarebbe stata violentata la notte tra il 9 e il 10 luglio scorso sul lungolago a Como: la giovane ha esposto denuncia. Come informano i quotidiani locali, la ragazza sarebbe rientrata sconvolta nel bed & breakfast dove risiede assieme all’amica. Sempre secondo la stampa, gli inquirenti hanno preso la sua denuncia “molto sul serio” e la sua versione dei fatti è stata ritenuta “assolutamente credibile”.

Turista 18enne violentata: allertato il 112

Nel bel mezzo della notte tra domenica 9 e lunedì 10 luglio alle 4:45, è scattato l’allarme al numero unico di emergenza 112. L’operatore che ha risposto ha immediatamente appreso che una ragazza aveva subito un’aggressione di natura sessuale. Di conseguenza, un’ambulanza della Croce Rossa è stata inviata alla camera in cui si trovava la turista e l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna. Una volta giunta lì, la vittima della violenza è stata visitata e, nonostante fosse in uno stato di shock, ha cercato di raccontare ciò che le era accaduto.

La versione dei fatti raccontata dalla ragazza

Lo scorso 10 luglio, la giovane 18enne è uscita insieme a un’amica per fare una passeggiata lungo il lungolago e hanno trascorso la serata in un locale della città. È lì che avrebbe incontrato la persona che successivamente l’avrebbe violentata. Mentre l’amica è tornata in camera prima di lei, la ragazza si è trattenuta fino all’orario di chiusura. È stata poi vittima del suo aggressore per due ore. La Procura di Como ha affidato all’unità speciale per i soggetti deboli della Questura l’incarico di indagare sul caso. Dopo essere stata dimessa dall’ospedale, la ragazza è rimasta a lungo presso gli uffici della polizia, assistita da personale specializzato nel fornire supporto psicologico alle donne vittime di violenza.