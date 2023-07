Non ce l'ha fatta l'insegnante 50enne: troppo gravi le feritie riportate a seguito dell'incidente di Gubbio

Una donna di 50 anni, professione insegnante, ha perso la vita nella giornata di ieri dopo aver fatto un incidente stradale. La donna si trovava alla guida della sua automobile quando, per motivi ancora da accertare, è andata a sbattere con un’altra vettura.

Gubbio, morta un’insegnante di 50 anni: fatale lo scontro fra due automobili

Lo schianto è stato davvero volentissimo ed è avvenuto intorno alle ore 18:30 della giornata di ieri, lungo la strada provinciale 205 di Mocaina, a Gubbio. La Citroen C3 della donna e l’Alfa Romeo guidata invece da un uomo, sono andate a sbattere con grande forza in una dinamica le cui responsabilità sono ancora tutte da verificare. Ad avere la peggio è stata proprio l’insegnante 50enne che dopo lo scontro è stata accompagnata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Poco prima di arrivare in clinica, però, le condizioni della donna sono precipitate e la 50enne ha esalato l’ultimo respiro senza che i medici del 118 potessero fare qualcosa per salvarla.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni di alute dell’uomo

Sul posto è giunta anche un’altra ambulanza che si è occupata di trasferire il proprietario dell’Alfa Romeo in ospedale. Anche l’uomo ha riportato delle gravi ferite, subito curate dai medici, ma a quanto sembra non è in pericolo di vita. I carabinieri, nel frattempo, hanno effettuato tutti i rilievi del caso.