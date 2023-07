Nuove ombre si allungano sulla vita del “Principe nero”, Gérard Depardieu. Sulla reputazione dell’attore francese, 74 anni, pesano altre accuse di violenza sessuale. Ma la stampa lo ha già “assolto” con una più pesante accusa, definendolo “intoccabile attore” perché le giovani vittime avrebbero paura a esporsi.

Francia, ennesime accuse di violenza sessuale per Gérard Depardieu

“France Inter” ha raccolto una testimonianza riportata in esclusiva. La radio pubblica d’Oltralpe denuncia presunti tentativi di violenza sessuale che Depardieu avrebbe messo in atto durante le riprese di un telefilm, ai danni di un’assistente di scena.

L’accaduto non sarebbe stato denunciato alla polizia per paura di “rappresaglie professionali”, per questo mancherebbe la denuncia formale.

Un “tentato stupro” contro una ragazza che, all’epoca dei fatti, aveva 27 anni e si occupava del casting e della gestione degli attori, tra i quali figurava anche l’attore e produttore francese, nel 1991 candidato agli Oscar come miglior attore protagonista per Cyrano de Bergerac.

In assenza di denuncia agli organi di polizia, sappiamo solo che l’episodio risalirebbe a non molti anni fa. La presunta vittima lo ha narrato nei minimi e agghiaccianti dettagli.

“Si è abbassato i pantaloni”: il racconto shock a France Inter

L’allora assistente di scene ha rivelato alcuni particolari di come sarebbe andata dietro le quinte. “All’inizio si trattava di commenti sul mio fisico davanti a tutto il team tecnico”, che via via si facevano “sempre più insistenti di rapporti sessuali, anche a pagamento, oltre a mani che vagavano, sulle natiche e nell’inguine”.

La professionista sarebbe stata persino costretta a rimanere da sola in una stanza con Depardieu. E lui si sarebbe tirato giù i pantaloni. “Sono andata nel panico”, si commuove l’assistente, che confida di essere fuggita via. Nonostante questo, lui l’avrebbe raggiunta in corridoio, inchiodandola contro il muro. “La sua pancia stava bloccando tutto, quindi non ha potuto fare niente”, è il finale di racconto di questo incubo, che avrebbe condiviso solo con pochi colleghi per paura di ritorsioni sul lavoro. Costretta, quindi, suo malgrado a terminare l’incarico.

La vita di Depardieu come un film dal finale tragico

L’ultima testimonianza fa il paio con quanto svelato da altre 13 donne a Mediapart, che accusano Depardieu di violenze sessiste e sessuali. Si sarebbero consumate nell’arco di quasi un ventennio: dal 2004 al 2022. L’attore francese è stato incriminato di stupro anche dall’attrice Charlotte Arnould, ma lui ha sempre respinto le accuse.

Un finale di carriera turbolento per Depardieu, che non si è fatto mancare nulla negli ultimi anni.

Tanti i colpi di scena. Solo per citarne alcuni, nel 2015 gli è stato vietato l’ingresso in Ucraina per il suo appoggio a Putin durante l’annessione della Crimea alla Russia.

Il 16 agosto 2011 ha costretto un volo CityJet da Parigi a Dublino ad atterrare con un’ora e mezza di ritardo poiché Depardieu risultava brillo, e avrebbe urinato nel corridoio poco prima della partenza. Colpi di soli da cui ha tratto ispirazioni per un film satirico.