Il legale della ventiduenne che ha denunciato Leonardo Apache La Russa per violenza sessuale descrive le attuali condizioni della ragazza: ricordi confusi tra strazio e paura

A caccia di ricordi. Il legale della ventiduenne che ha denunciato Leonardo Apache La Russa per violenza sessuale descrive le attuali condizioni della ragazza, provata dall’abuso e dalla risonanza mediatica che, com’era prevedibile, la vicenda ha acquisito.

L’appello del legale della vittima

Dopo la pubblicazione delle chat tra la giovane e l’amica M. presente in discoteca la sera del 19 maggio scorso, l’avvocato Stefano Benvenuto sente inoltre il bisogno di fare un appello a chiunque possa dare una mano a ricostruire – o confermare o smentire – i fatti di quella notte. E dichiara:

«La sento costantemente, è una ragazza che porterà i segni di quello che è successo per molto tempo. È molto provata e ha paura. Aveva anche paura a denunciare fatti simili che coinvolgono una famiglia influente. […] Se c’è una terza persona coinvolta si faccia viva, perché prima o poi la troveremo. Quindi meglio che racconti subito come sono andate le cose, per aiutarci a ricostruire la dinamica».

Il presidente del Senato chiamato in causa

Benvenuto conferma infine il ruolo del presidente del Senato Ignazio La Russa come testimone primario, data la sua dichiarazione in cui ammette di aver visto la ventiduenne in casa sua insieme al figlio Leonardo Apache.