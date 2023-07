La ventiduenne che accusa di stupro Leonardo Apache La Russa rende pubblica la chat in cui racconta i dettagli di quella serata: il botta e risposta con l'amica che era con lei in discoteca

Un puzzle a cui mancano dei pezzi. Tramite il legale Stefano Benvenuto, la ventiduenne che accusa di stupro Leonardo Apache La Russa decide di rendere pubblica sul Corriere della Sera la chat in cui racconta i dettagli della serata dello scorso 19 maggio. «Ho denunciato perché penso si debba avere il coraggio di affrontare le conseguenze di una violenza senza vergognarsi. […] Dopo quasi due mesi sono ancora impaurita, ho paura di essere finita in una cosa più grande di me, ma ho semplicemente detto la verità» afferma.

La chat con l’amica la mattina dopo

La giovane dichiara – e conferma in seguito di fronte ai magistrati – di non ricordare nulla a partire da un certo punto della serata, e per questo ipotizza di essere stata drogata. Scrive all’amica M. con cui aveva trascorso la serata prima di incontrare La Russa:

«Amo mi sono risvegliata da La Russa, ma che problemi ho? Oppure mi hanno drogata. Non mi ricordo bene, non va bene, faccio troppi casini. Non sono normale, raccontami di ieri».

Nel messaggio di risposta da parte dell’amica, la stessa risponde alla ventiduenne:

«Dopo il drink che ti ha offerto sei diventata strana strana. Lo continuavi a baciare».

La presunta droga nel cocktail

La vittima si ricorda di aver consumato della cocaina (assunta volontariamente). Poi niente altro. L’amica suppone che nel drink offerto da Leonardo Apache La Russa possa esserci stata qualche sostanza stupefacente, un’altra. Su questo saranno le indagini della Procura a far luce.