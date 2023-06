Molise, coste di Termoli coperte dal legname: l'allarme dei balneari

La nuova stagione estiva è alle porte e le spiagge Italiane si stanno pian piano popolando di villeggianti. Le coste di Termoli, in provincia di Campobasso, stanno tuttavia affrontando in queste ultime ore un problema non da poco. Il mare ha portato con sé dei residui di legna che si sono poi arenati a riva. Stando a quanto riporta ANSA, ad esserne interessata era inizialmente la spiaggia situata a nord della cittadina, per poi diffondersi anche nelle coste circostanti.

Molise, coste Termoli invase dal legname: il provvedimento del Comune

Il comune di Termoli, sul suo sito istituzionale ha pubblicato l’ordinanza con la quale è stata indetta “la pulizia meccanizzata straordinaria degli arenili di pertinenza”. Il presidente del sindacato italiano Balneatori (Sib), Domenico Venditti, ha dichiarato a tale proposito: “Siamo sommersi da legna, tronchi, rami. Difficile fruire della spiaggia”. Poi ha spiegato: “Stiamo cercando di ammucchiare il legname così da poterlo raccogliere, ma non è semplice. Entro domenica dobbiamo pulire per l’arrivo dei villeggianti”.

“Prevedibile dopo quello che è successo in Emilia-Romagna”

Non ultimo, anche un altro gestore – si legge ancora – Pietro D’Andrea – ha parlato di ciò che è successo nelle passate ore, ricollegando il fenomeno alla disastrosa alluvione in Emilia-Romagna: “Era prevedibile dopo quanto accaduto in Emilia Romagna. Le correnti marine hanno portato di tutto. Questo è un problema legato all’emergenza. Il lavoro è immane, tutto il personale si sta attivando con rastrelli, pali e mezzi meccanici, questi ultimi dopo la deroga effettuata dalla Regione Molise valida fino ad oggi per quanto riguarda la pulizia”. Da qui l’appello: “Qui ci vuole, però, un aiuto concreto, un intervento straordinario da parte del Governo a sostegno dei comuni che si trovano di fronte a costi straordinari. Su questo, intervengano i parlamentari molisani”.