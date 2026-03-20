Mondo del cinema in lutto: è morto Chuck Norris

È morto Chuck Norris. L’attore e artista marziale statunitense, icona del cinema action e volto storico della serie Walker Texas Ranger, si è spento all’età di 86 anni dopo una recente emergenza medica alle Hawaii.

La morte dopo il malore alle Hawaii

La notizia della scomparsa di Chuck Norris è stata confermata dalla famiglia, che ha annunciato la morte dell’attore con un messaggio condiviso sui social. Secondo le prime informazioni, Norris era stato ricoverato nei giorni scorsi a seguito di un malore improvviso.

Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause, ma fonti internazionali parlano di un’emergenza medica avvenuta nelle ultime ore, risultata fatale.

Una carriera tra arti marziali e cinema

Nato nel 1940, Chuck Norris è stato uno dei volti più iconici del cinema d’azione tra gli anni ’70 e ’90. Dopo aver raggiunto il successo nelle arti marziali, ha conquistato Hollywood anche grazie al celebre scontro con Bruce Lee in Way of the Dragon.

Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per il ruolo di Cordell Walker nella serie Walker Texas Ranger, diventata un cult internazionale.

Da icona action a fenomeno pop

Negli anni Duemila, Chuck Norris è tornato al centro dell’attenzione grazie ai celebri meme “Chuck Norris Facts”, che hanno contribuito a trasformarlo in una vera e propria leggenda pop.

Nonostante si fosse allontanato dalle scene negli ultimi anni, l’attore è rimasto una figura amatissima dal pubblico di tutto il mondo.

Il cordoglio dei fan

Dopo la diffusione della notizia, sui social sono apparsi migliaia di messaggi di cordoglio. Fan e colleghi stanno ricordando Chuck Norris come simbolo di forza, disciplina e determinazione.

La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per il cinema action.