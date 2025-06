Il freezer è un elemento indispensabile in ogni cucina ed è utile per congelare gli alimenti, il grande caldo però può rivelarsi un nemico in caso di assenza prolungata nel caso si decida di andare in vacanza. Vi è un metodo conosciuto in tutto il mondo che permette di rivelare se l’elettrodomestico è ancora funzionante.

La moneta in freezer, in cosa consiste l’operazione

L’esperimento della moneta congelata ha inizio con il riempire un bicchiere per metà della sua capacità con dell’acqua e poi riporlo nel freezer.

Una volta che l’acqua sarà totalmente congelata vi si appoggia sopra una moneta. Al ritorno a casa si verifica se la moneta è ancora sopra al ghiacco o se, al contrario, è sprofondata nel bicchiere.

Perché questo esperimento è importante

Il test della moneta in freezer è importante perché permette di capire la tenuta del freezer in caso si verifichi un’assenza prolungata da casa.

E’ infatti un metodo molto usato in abitazioni isolate, soggette quindi a cali di tensione o seconde case dove non vi si soggiorna frequentemente.

Questo metodo di misurazione “fai da te” non sostituisce un sistema professionale. Nel caso la moneta sia caduta nel bicchiere evitare di consumare i cibi all’interno, anche se si sono ricongelati, per salvaguardare la salute.