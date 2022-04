Mongolfiera con 12 passeggeri è precipitata sui tetti delle case a Melbourne

La mongolfiera precipitata a Melbourne aveva alcune difficoltà già durante il decollo.

In Australia, a Melbourne, si è sfiorata una tragedia durante il volo inaugurale di una mongolfiera. Il pallone aerostatico è precipitato sui tetti di alcune case, fortunatamente non vi sono morti e feriti, ma solo un grande spavento.

Si tratta della mongolfiera Liberty Balloon Flights, capitanata da Nick Brau. Il pallone si trovava in volo da circa trenta minuti e a bordo di esso vi erano 12 passeggeri che volevano godersi l’inaugurazione del velivolo. Purtroppo però, ad un certo punto, è stato necessario un atterraggio d’emergenza perchè la mongolfiera stava perdendo quota e faceva fatica a volare. Il pallone aerostatico è allora atterrato su alcune abitazioni in una strada di Melbourne.

This is what it was like for those on board the hot air balloon that made a crash landing in Elwood this morning. The basket hits a building before crashing into the trees. (Language warning) @9NewsMelb pic.twitter.com/X4xDCQCJCw

— Mimi Becker (@MimiRoseBecker) April 20, 2022