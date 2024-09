Monica Bellucci celebra il suo sessantesimo compleanno: l'incanto di una celebrità che non teme l'avanzare dell'età.

Monica Bellucci celebra i suoi 60 anni, proseguendo la tradizione delle famose attrici italiane come Sophia Loren e Claudia Cardinale. Dopo aver iniziato la carriera come modella a Milano, Bellucci ha fatto il suo debutto cinematografico nel 1991 con "La riffa". Ha avuto il suo grande momento nel 1992 con "Dracula di Bram Stoker". Bellucci ha avuto un matrimonio di 15 anni con Vincent Cassel, da cui ha due figlie. Ha interpretato vari ruoli celebri, tra cui Cleopatra in "Asterix & Obelix", e una Bond Girl in "Spectre". Attualmente è legata a Tim Burton, con cui ha lavorato in "Beetlejuice Beetlejuice". La sua vita si divide tra Londra, Parigi e il resto del mondo.

Monica Bellucci celebra oggi il suo 60esimo compleanno e rimane una figura icastica senza timori legati all’invecchiamento. Da modella a star di Hollywood, Bellucci ha seguito il sentiero tracciato dalle famose attrici italiane che l’hanno preceduta, Sophia Loren e Claudia Cardinale, che hanno 90 e 86 anni rispettivamente. Queste donne hanno lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico mondiale.

Simili alle sue antenate nel settore, Bellucci ha origini modeste e uno spirito combattivo. La sua storia di vita si interseca con la sua carriera, portando con sé difficoltà e delusioni.

Dopo aver completato il liceo, Bellucci si trasferisce a Milano per intraprendere la carriera di modella, lavorando con una prestigiosa agenzia e diventando il volto di famosi marchi di moda. La sua carriera di attrice decolla sotto la direzione di Dino Risi in una serie televisiva, e nel 1991, fa il suo debutto cinematografico in “La riffa” diretto da Francesco Laudadio. Tra passerelle e set cinematografico, Monica ha avuto una relazione duraturao di otto anni con il suo collega Nicola Farron. La sua grande occasione arriva nel 1992, quando recita nel film “Dracula di Bram Stoker” di Francis Ford Coppola.

“L’appartement” di Gilles Mimouni in Francia offre un’altra grande opportunità con il seducente Vincent Cassel: l’amore fiorisce, conduce al matrimonio e dà vita a due figlie (Deva, oggi una modella e attrice emergente di 20 anni, e Léonie, una studentessa di 14 anni), ma dopo quindici anni, i due si dividono a causa delle sue instabilità emotive. L’Italia le offre un ritorno alle origini con “Malena” di Tornatore, negli Stati Uniti appare con Gene Hackman e Morgan Freeman in “Under suspicion” di Stephen Hopkins, riveste il ruolo di Cleopatra nel film comico “Asterix & Obelix”, manda in subbuglio il mondo con una scena di nove minuti di stupro in “Irréversible” di Gaspar Noè. “Matrix” la ingaggia per due episodi, Mel Gibson la sceglie per interpretare Maddalena in “La passione di Cristo”, Terry Gilliam la incanta in “I fratelli Grimm”, Sam Mendes la sceglie come Bond Girl in “Spectre”. Sul palcoscenico, racconta le memorie di Maria Callas.

Durante una rappresentazione teatrale a Londra, viene notata da Tim Burton: da allora, sono inseparabili da un anno. Un mese fa, sono stati visti mano nella mano a Venezia per “Beetlejuice Beetlejuice”, dove lui era alla regia. La sua vita è un continuo peregrinare tra Londra, Parigi e il resto del mondo: compagna, madre e diva. E ha sempre un posto riservato all’Osteria del Musicista, ogni volta che torna nel luogo dove è nata.