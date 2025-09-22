Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati. L’attrice italiana ha rilasciato le prime parole dopo l’addio nel corso di una intervista per Vogue Italia. Ecco cosa ha detto.

Monica Bellucci, è finita con Tim Burton

La notizia ha già fatto il giro del mondo, l’attrice italiana Monica Bellucci e il regista statunitense Tim Burton si sono lasciati, dopo circa tre anni di amore.

La loro storia è cominciata nel 2022 e ha fatto sognare in tanti, che li consideravano come una coppia da sogno. Qualche giorno fa la nota dell’Afp: “è con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi.” Ma ecco le prime parole dell’attrice italiana intervistata da Vogue Italia.

Monica Bellucci rompe il silenzio: le prime parole dopo la separazione da Tim Burton

Come detto Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati. L’attrice italiana ha rilasciato le sue prime parole dopo la separazione a Vogue Italia: “ci sono strade che, a un certo punto, si incrociano per un cammino che dura per sempre. La strada di Tim e la mia si sono incontrate per fare un percorso insieme e poi dividersi di nuovo. Ma finché avrò vita, Tim avrà sempre un posto unico nel mio cuore.”