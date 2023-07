Monica Leofreddi è in lutto: morto il fratello Emilio

Per la conduttrice Monica Leofreddi è arrivata la notizia più triste. Il fratello Emilio Leofreddi si è spento prematuramente all’età di 65 anni. Il decesso sarebbe avvenuto nella mattinata di domenica 23 luglio. La conduttrice ha pubblicato un post dalle parole molto commoventi attraverso il quale ha dedicato un dolce pensiero all’amato fratello scomparso.

Monica Leofreddi, lutto per la conduttrice: morto il fratello Emilio

Monica Leofreddi ha salutato così su Instagram il fratello Emilio: “Era mio fratello. È mio fratello. Era un artista. È un artista. Era un padre, un marito, un figlio, uno zio , un amico. Tutto ciò che è stato lo sarà per sempre nei ricordi , nelle sue opere libere , rivoluzionarie, visionarie. immortali. Quanto ti voglio bene brother. Vi aspettiamo per ricordarlo e per pregare per lui lunedì alle ore 16 nella basilica di Santa Maria in Trastevere”.

Sono stati moltissimi i VIP ad aver commentato sotto al post. Tra questi si segnalano Sandra Milo, Cristina Plevani, Flora Canto, Sabrina Salerno o ancora Carolyn Smith.

Chi era Emilio Leofreddi

Classe 1958, Emilio Leofreddi era stato attivo come pittore e autore video. L’artista ha conosciuto la definitiva notorietà negli anni ’90. Risale infatti al 1992 l’installazione “Balene” che ha ricevuto il patrocinio di Greenpeace. Alla fine degli anni ’90, nel 1999 Leofreddi aveva fondato insieme ad altri artisti lo studio collettivo “Ice Badile Studio”. Una delle sue opere ha attraversato i confini nazionali. “Human Being”, è stata persino esposta al M.O.C.A DI Washington.