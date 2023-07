Francesca “Chicca” Gobbi, moglie di Francesco De Gregori, è scomparsa all’età di 71 anni. La donna combatteva da tempo con una grave malattia.

Francesco De Gregori, grave lutto: è morta la moglie Francesca Gobbi

Francesca “Chicca” Gobbi, moglie del famoso cantautore Francesco De Gregori, è scomparsa all’età di 71 anni. La donna combatteva da tempo con una grave malattia, ma nei giorni scorsi la situazione si sarebbe aggravata. La triste notizie è stata data da Dagospia. Francesca Gobbi e Francesco De Gregori hanno vissuto un amore forte e duraturo. Il Fatto Quotidiano ha voluto ricordare quando hanno cantato insieme il grande classico napoletano Anima e Core, quattro anni fa, al Real World Studios di Bath, nel Regno Unito.

Morta la moglie di Francesco De Gregori: l’amore con Francesca Gobbi

L’amore tra Francesco De Gregori e Francesca Gobbi è nato quando erano giovanissimi, a scuola, poi il 10 marzo 1978 si sono sposati. Dal loro amore sono nati i gemelli Marco e Federico. I due figli sono stati lontani dai riflettori, si sa che hanno aperto un negozio di vinili a Roma e che il padre ha dedicato a loro il brano Raggio di sole. Marito e moglie hanno condiviso anche la passione per la musica. Francesca Gobbi ha partecipato ad alcune serate live di De Gregori, cimentandosi nei cori, con la chitarra o in duetto. “Lei è sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico. Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel, che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa che l’ha divertita ancora di più” aveva raccontato il cantautore.