Monopoli, trovato un cadavere in mare: si cerca nella lista degli scomparsi

Un cadavere è stato recuperato in mare in località Pantano. Potrebbe trattarsi di un uomo anziano. Sconosciute identità e causa del decesso.

Paura a Monopoli, in provincia di Bari, dove è stato recuperato il cadavere di un uomo. Sconosciuta al momento l’identità.

Monopoli, trovato un cadavere in mare

Si potrebbe trattare di un uomo anziano, ma non è ancora stato identificato: a ritrovare il corpo senza vita in mezzo al mare, in località Pantano, è stato un diportista, che ha subito allertato i militari della Guardia Costiera.

La Capitaneria di Porto è prontamente intervenuta per riportare sulla terra ferma la salma e procedere con l’ispezione. Non è stato rinvenuto alcun documento. Per fare luce sull’accaduto e comprendere chi potrebbe essere l’uomo ritrovato al largo di Monopoli ormai privo di vita, si cerca tra le liste delle persone scomparse almeno negli ultimi dieci giorni.

Secondo gli inquirenti, infatti, il cadavere sarebbe in mare da diverso tempo. Ignote al momento anche le cause del decesso.