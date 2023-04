Monreale, incendio in appartamento: due anziani sfuggono alle fiamme

L'incendio è divampato in un appartamento di una coppia di anziani di Monreale: entrambi si sono messi in salvo

Erano circa le ore 13 del pomeriggio di ieri, lunedi 24 Aprile, quando una colonna di fumo ha iniziato ad alzarsi da un appartamento di via della Repubblica a Monreale (Palermo). In poco tempo, è divampato un incendio che ha messo in pericolo la coppia di anziani che abita nella casa.

Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme che sono divampate nell’appartamento di Monreale. L’incendio, secondo quanto è emerso dalle prime ricostruzioni che sono state fornite, sarebbe partito da un cortocircuito avvenuto nella cucina. Alcuni vicini di casa hanno raccontato di aver visto scintille e una colonna di fumo fuoriuscire dalle finestre poco prima delle fiamme.

L’arrivo dei soccorsi e le indagini dei carabinieri

I due anziani sono usciti il più in fretta possibile dalla casa, scendendo in strada dove, dopo poco tempo, sono stati raggiunti dai loro figli. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme ed eseguito un sopralluogo per accertare eventuali problemi di natura statica per l’edificio. Da quanto è emerso, l’esito sarebbe stato negativo.