Gli incidenti stradali continuano a rappresentare un grave rischio per la sicurezza dei giovani alla guida. Nella serata di domenica 30 novembre, a Montebelluna, un episodio drammatico ha coinvolto un 19enne, rimasto gravemente ferito dopo che la sua auto è uscita di strada e si è schiantata contro la recinzione di un’abitazione.

Grave incidente stradale a Montebelluna

Intorno alle 23:45 di domenica 30 novembre, una Peugeot 107 è uscita autonomamente dalla carreggiata di via Emilio Bongiovanni, a Biadene di Montebelluna, finendo la sua corsa contro la recinzione di una proprietà privata.

L’impatto è stato violento e ha provocato il ferimento del conducente, un ragazzo di 19 anni residente in zona, che è rimasto intrappolato tra le lamiere dell’auto. Testimoni hanno raccontato che il veicolo ha abbattuto il cancello prima di fermarsi nel giardino della casa, aumentando la gravità dell’incidente.

Montebelluna, 19enne si schianta contro la recinzione di una casa: le telecamere riprendono tutto

I vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna sono intervenuti tempestivamente per estrarre il giovane dalle lamiere. Vista la gravità delle ferite, il 19enne è stato trasportato in elicottero al Ca’ Foncello di Treviso in stato di incoscienza. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, mentre il traffico in zona ha subito temporanei rallentamenti a causa dell’intervento dei soccorsi.

Le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso l’intera dinamica dell’incidente, confermando l’uscita autonoma del veicolo dalla carreggiata e fornendo elementi utili alle autorità per ricostruire l’accaduto.