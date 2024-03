Terremoto in Montenegro: scossa di 5.5 avvertita anche in Italia

Terremoto in Montenegro avvertito anche in Italia: cos'è successo e i danni.

C’è stata una scossa di terremoto in Montenegro ed è stata avvertita anche in alcune regioni d’Italia. Scopriamo cos’è successo e se ci sono delle conseguenze a cose o persone.

Il terremoto in Montenegro

E’ stata registrata una scossa di magnitudo 5.5 in Montenegro intorno alle ore 4, nella zona vicina al confine con la Bosnia Erzegovina. Da quanto è emerso dai dati registrati dall’Ingv, ovvero l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ed il servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il terremoto in questione ha avuto un epicentro a 21 chilometri da Carodje, a 10 chilometri di profondità.

Terremoto Montenegro, ci sono danni?

Ci sono danni per via della scossa di terremoto in Montenegro? Dalle ultime notizie che sono emerse sul web in queste ore, sembra che non siano stati riportati danni ad edifici e che nessuna persona sia rimasta ferita.

Terremoto avvertito in Italia

Come dicevamo ad inizio articolo, la scossa avvenuta in Montenegro è stata ben avvertita anche in alcune regioni italiane. In particolar modo, nelle zone adriatiche. Ad aver sentito maggiormente il terremoto è stata sicuramente la Puglia, la scossa è stata registrata infatti a 280 chilometri di distanza dal capoluogo di regione, Bari.